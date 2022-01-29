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TIMETURK / EĞİTİM / TEKNOFEST helikopter tasarımı başvuruları başladı

TEKNOFEST helikopter tasarımı başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen genç mühendisler için son başvuru tarihi belli oldu.

2 Saat Önce
2022-01-29 10:32:16
TEKNOFEST helikopter tasarımı başvuruları başladı

BAŞVURULAR 28 ŞUBAT'TA BİTİYOR
TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasında öğrencilerin, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanması hedefleniyor. Gençler, tasarımda hayal gücünün sınırlarını zorlayacak yarışmaya 28 Şubat tarihine kadar www.teknofest.org web sitesi üzerinden çevrim içi olarak başvurabilecek.

DERECEYE GİRENLERE 60 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK
Helikopter Tasarım Yarışması'nda akıcı bir sunum gerçekleştirerek beden dilini iyi kullanabilen, soru-cevap performansı yüksek bir şekilde dinleyicilere karşı tutumları da değerlendirilen takımlar arasından kriterleri en iyi şekilde karşılayan yarışmacılara prestij amaçlı En İyi Sunum Ödülü veriliyor. Lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL değerinde ödül veriliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Helikopter Tasarım Yarışması'nda dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar. .

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