TEKNOFEST helikopter tasarımı başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen genç mühendisler için son başvuru tarihi belli oldu.