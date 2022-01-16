Tarım Eğitimi Alanlara Müjde

Meslek Yüksekokulları ile Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' başvuruları başladı.

Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar doğrultusunda,2022-2024 yıllarında tüm illerde gerekli şartları taşıyan meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık,ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61), 24 Aralık2021 Resmi Gazete'de yayımlandı.

Proje konuları

(1) Bu Tebliğ kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenecek

a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

5) Ormancılık projeleri,

6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,

7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,

8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler,

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak, c) Proje uygulanacak kırsal alanda yaşayacağını ve proje uygulama, kontrol ve izleme süresince de projeyi sürdüreceğini taahhüt etmek,

ç) SGK'lı çalışanlar ve vergi mükellefi olan kişi başvuru yapabilir, ancak hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmek ve proje uygulama, kontrol ve izleme süresince SGK'lı çalışan veya vergi mükellefi olmayacağını taahhüt etmek.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

(1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olmayan kişiler bu Tebliğ kapsamındaki desteklemeden yararlanamazlar.

(2) Hak sahipleri, bu Tebliğ kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez yararlanabilir.

(3) 9 uncu maddede belirtilen proje konularında Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanan kişiler aynı konuda, bu Tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamazlar.

Başvuru süresi, başvuruların alınması, yeri ve şekli

(1) Başvuruların başlama ve bitiş tarihleri, süresi ve şekli, bu Tebliğ kapsamında çıkarılacak olan güncel uygulama rehberinde belirlenir ve ilanen duyurulur.

(2) Başvurular web sitesi üzerinden yapılır.

(3) Başvuru sahibi tarafından son başvuru tarihine kadar proje içeriğinde her türlü değişiklik yapılabilir. Son başvuru tarihinde projenin nihai hali kaydedilir.

(4) Başvuruların bitiş tarihinde başvuru kesinleşmiş kabul edilir ve proje yürütme birimi tarafından düzeltilmesi/tamamlanması istenen bilgi ve belgelerin dışında her hangi bir değişikliğe müsaade edilmez.

(5) Eksik/yanlış belgelerin tamamlanması/düzeltilmesi için verilen süre sonunda nihai olarak tamamlanan/düzeltilen başvurular proje yürütme birimleri tarafından onaylanır ve değerlendirme komisyonuna teslim edilir.

Kesin başvuruda istenecek bilgi ve belgeler

(1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler web sitesine girilir/yüklenir ve başvuru sahibi tarafından doğruluğu kabul edilerek onaylanır:

a) Başvuru formu, b) İş planı, c) Adli sicil kaydı,

ç) Diploma/çıkış belgesi veya onaylı örneği,

d) DİTAP üyeliği, e) Başvuru sahibinin sosyal güvenlik belgesi/bilgisi, f) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi, g) Varsa şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, uygulayacağı proje ile ilgili (eğitim, seminer, çalıştay, kurs vb.) sertifika veya belge.

Başvuruların değerlendirilmesi

(1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin il bazında hak sahibi sayısı ve yıllık bütçesi, başvuru sayıları göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir. b) Proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler Uygulama Rehberinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde değerlendirilip onaylanır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. c) Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve yedek listeler detayları Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde ilan edilir. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Rehberi ve Gerekli Dokümanlar yayınlandı. 4046 NUMARALI CUMHURBAŞKANI KARARI dosyasını indirmek için tıklayınız. TEBLİĞ dosyasına ulaşmak için tıklayınız. TAAHHÜTNAME dosyasına ulaşmak için tıklayınız. UYGULAMA REHBERİ dosyasını indirmek için tıklayınız. İŞ PLANI dosyasını indirmek için tıklayınız. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ dosyasını indirmek için tıklayınız. PROJEYE BAŞVURU YAPACAK BÖLÜMLER dosyasını indirmek için tıklayınız. PROJE KONULARI dosyasını indirmek için tıklayınız. PROJE KONULARI VE BÖLÜM İLİŞKİSİ dosyasını indirmek için tıklayınız. MATBU TUTANAKLAR dosyasını indirmek için tıklayınız.

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