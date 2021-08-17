T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitimde yükselen yıldız olmaya devam ediyor!

Son dönemlerde birçok kişi T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Uzman akademik kadrosu ve birçok avantajı ile dikkatleri üzerine toplayan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ne zaman, kimin tarafından kurulduğu gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Peki T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ne zaman kuruldu? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi hangi vakıf tarafından kuruldu? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin vizyon ve misyonu nedir? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde hangi bölümler mevcuttur? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin yerleşkeleri nerededir?

Son dönemlerde birçok kişi T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Uzman akademik kadrosu ve birçok avantajı ile dikkatleri üzerine toplayan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin ne zaman, kimin tarafından kurulduğu gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Peki T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ne zaman kuruldu? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi hangi vakıf tarafından kuruldu? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin vizyon ve misyonu nedir? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcuttur? T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin yerleşkeleri nerededir?

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren üniversitelerin başında gelmektedir. Sağlık, Sosyal Bilimler ve Mühendislik de dahil olmak üzere birçok alanda öğrenci yetiştiren T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, oldukça merak edilen üniversitelerden biridir. İşte tüm detayları ile T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi..

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

19 Şubat 2009 yılında yayınlanan 5839 sayılı kanun ile kurulan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, bu tarihten itibaren eğitim sektöründe emin adımlar ile ilerlemektedir. Vatan, Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından kurulan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, birçok alanda öğrenci yetiştirmektedir. Bünyesinde barındırdığı 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile 11 yılıdır kesintisiz eğitime devam eden T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, ilk öğrencileri ile 2010 yılında 7 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu ile eğitim serüvenine başlamıştır.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin vizyon ve misyonu nedir?

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sahip olduğu zengin akademik kadro ve imkanları ile geleceğin bilim insanlarını Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yetiştirilecek gençlerin bilgili, çağdaş dünyaya uygun, alanında yetkin ve donanımlı, topluma yararı dokunabilecek ve araştırmacı özelliklerinin kazandırılması öncelik konumundadır.

Buna ek olarak, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sahip olduğu teknolojik donanımlar vasıtasıyla öğrencilerine önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitimler vererek, ülkenin ihtiyacı olan kalifiye elemanların tahsis edilmesinde öncü rol üstlenmektedir.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi hangi bölümler var?

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde toplamda 10 Fakülte, 2 adet Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 27 lisans programı, 25 ön lisans programı (ön lisans programlarından 6'sı ikinci öğretimdir) ve 32 yüksek lisans programı mevcuttur. Fen Edebiyat Fakültesi'nde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yer alan Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin eğitim dili İngilizcedir. Bu bölümlerin dışında kalan diğer bölümlerde ise eğitim dili Türkçe'dir. Bunun yanı sıra öğrenciler T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı alabilmektedirler.

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ndeki akademik birimler şöyledir;

Fakülteler

Tıp Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Rektörlüğe bağlı bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Dil Okulu

Türk Dili

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin yerleşkeleri nerededir?

Dr.Azmi Ofluoğlu Ana Yerleşkesi - Topkapı

Cevizlibağ Yerleşkesi

Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi - Sütlüce / Halıcıoğlu

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - Gaziosmanpaşa

Şirinevler Yerleşkesi

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