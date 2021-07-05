Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları | Öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav süreci geride kaldı. Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi sözlü sınavlarda ter döktü. Adaylar sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Öğretmen ataması için mülakatlar 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları | Öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav süreci geride kaldı. Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi sözlü sınavlarda ter döktü. Adaylar sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Öğretmen ataması için mülakatlar 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü sınav (mülakat) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen olma hayalini kuran binlerce kişi 20 bin öüretmen ataması yapılacağının açıklanmasıyla sevinmişti. Ancak 20 bin öğretmen atamasının yeterli olmadığını düşünenler de ek atama yapılmasını talep ediyor. Atama sürecinde çeşitli sınavları geride bırakan adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Milakatlara giren binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki öğretmen sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen atamalarında kritik bir süreç daha geride kaldı. Binlerce öğretmen adayı sözlü sınavlara girdi. Sözlü sınavlardan sonra adaylar sınav sonuçlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki öğretmen atamaları mülakat sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen sözlü sıanv sonucu ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamaları için sözlü sınav 17 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 öğretmen atama takvimi

MEB'in açıkladığı sınav takvimine göre; öğretmen atamaları için ön başvurular 15 Mart tarihinde başladı ve 26 Mart tarihinde son buldu. Öğretmen adaylarının sözlü sınava gireceği sınav merkezleri ise 3 Mayıs'ta duyuruldu.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs- 13 Haziran'da yapılıdı. Sözlü sınav sonuçları ies 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.