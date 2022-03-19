Sözel puan türüne göre öğrenci alan bölümler nelerdir?
Öğrenciler, üniversite tercih döneminde büyük bir kararsızlık yaşayabilir. Lise son sınıfa gelen öğrenciler lise dönemleri boyunca okudukları bölümlere yönelik olarak meslek seçimlerine karar vermeye başlamış ve buna yönelik araştırmalarına da başlamış olmalıdırlar.
2022-03-19 21:35:02
Üniversitede doğru bölüm seçmek gelecekte rahat ve mutlu bir yaşam sürebilmeniz için ilk adımdır. Meslek seçiminde en belirleyici etken kişinin yetenekleridir. Lisede seçilen (EA-Sözel-Sayısal) bölümler kişinin hangi alanda daha yetenekli olduğunu belirlemek ve üniversitede o bölümleri tercih etmenize yönelik hazırlamaya çalışmaktır.
Sözelde Lisans Bölümleri Nelerdir?
- Animasyon ve Oyun Tasarımı
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Basın ve Yayın
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
- Çerkez Dili ve Edebiyatı
- Coğrafya Öğretmenliği
- El Sanatları
- Film Tasarım ve Yazarlık
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Fotoğraf
- Gazetecilik
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkbilim
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Halkla İlişkiler ve Reklemcılık
- İlahiyat
- İletişim Bilimleri
- İslami İlimler
- Kazak Dili ve Edebiyatı
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Rekreasyon Yönetimi
- Sanat Tarihi
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Halkbilimi
- Türkoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı / Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- Yeni Medya
- Tarih / Öğretmenliği
- Zaza Dili Ve Edebiyatı
Sözelde Önlisans Bölümleri Nelerdir?
- Adalet
- Aşçılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Yerel Yönetimler
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