Sözel puan türüne göre öğrenci alan bölümler nelerdir?

Öğrenciler, üniversite tercih döneminde büyük bir kararsızlık yaşayabilir. Lise son sınıfa gelen öğrenciler lise dönemleri boyunca okudukları bölümlere yönelik olarak meslek seçimlerine karar vermeye başlamış ve buna yönelik araştırmalarına da başlamış olmalıdırlar.