Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?
İnsan yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapma eğilimindedir. Çünkü yeteneğin olmadığı bir meslek grubunda kişi başarısız olur ve bu nedenle de mutsuz olur. Bu sebeple de daha lisedeyken başarılı olabileceği mesleğin bölümünü seçerek bu yolda ilerler. Peki, Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?
2022-01-21 15:56:31
Meslek seçimi, ortaokul ve lisede gösterdiğimiz çabalar sayesinde yapılan bir seçimdir. Lisedeyken daha çok karşımıza çıkan bu seçim genellikle derslerde gösterdiğimiz başarıya bağlıdır. Meslek seçimi yapabilmek için öncelikle, sözel, sayısal ve eğit ağırlık bölümlerinden birini seçip ona bağlı olan meslek dalı tercih edilmelidir. Sözel bölümüne ait meslek dallarını merak eden kişiler arama motorlarında bu dalları araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?
4 yıllık bölümler
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Basın ve Yayın
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Çerkez Dili ve Edebiyatı
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kürt Dili ve Edebiyatı
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sümeroloji
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Halkbilimi
Türkoloji
Yeni Medya
Zaza Dili Ve Edebiyatı
2 yıllık bölümler
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Halıcılık ve Kilimcilik
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
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