DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Enflasyonla mücadele sadece merkez bankalarının görevi değil'
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar?
TOBB'dan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı
Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle
Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)
O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor
Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?
Bitcoin fiyatı düşse de madencilik zorluğu rekor kırıyor
2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?
Blinken: 'Ya diplomasi ya da çatışma...'
Arda Turan kimdir? Arda Turan nereli? Arda Turan hangi takımda oynuyor?
2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak?

TIMETURK / EĞİTİM / Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?

Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?

İnsan yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapma eğilimindedir. Çünkü yeteneğin olmadığı bir meslek grubunda kişi başarısız olur ve bu nedenle de mutsuz olur. Bu sebeple de daha lisedeyken başarılı olabileceği mesleğin bölümünü seçerek bu yolda ilerler. Peki, Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?

1 Saat Önce
2022-01-21 15:56:31
Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?

Meslek seçimi, ortaokul ve lisede gösterdiğimiz çabalar sayesinde yapılan bir seçimdir. Lisedeyken daha çok karşımıza çıkan bu seçim genellikle derslerde gösterdiğimiz başarıya bağlıdır. Meslek seçimi yapabilmek için öncelikle, sözel, sayısal ve eğit ağırlık bölümlerinden birini seçip ona bağlı olan meslek dalı tercih edilmelidir. Sözel bölümüne ait meslek dallarını merak eden kişiler arama motorlarında bu dalları araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Sözel bölüm meslekleri nelerdir 2022?

4 yıllık bölümler

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Basın ve Yayın

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Çerkez Dili ve Edebiyatı

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sümeroloji

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Halkbilimi

Türkoloji

Yeni Medya

Zaza Dili Ve Edebiyatı

2 yıllık bölümler

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Halıcılık ve Kilimcilik

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Mimari Dekoratif Sanatlar

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş