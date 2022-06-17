Silgilerin mavi kısmı aslında ne işe yarıyor?

Silginin mavi kısmı ne işe yarar? sorusu herkesin aklına bir dönem takılmıştır. Mürekkep kalem izini çıkarmak amacıyla üretildiği söylenir peki gerçekten öyle mi. İşte silginin mavi kısmının içindekiler ve detaylar...

Kırmızı ve mavi tarafı olan silgiyi hemen hemen herkes bilir. Ancak mavi tarafın aslında ne işe yaradığını pek kimse bilmiyor. İki rengin farkını açıklıyoruz.

Silginin Mavi Kısmı Ne İşe Yarar?

Konu belli sadece Türkiye de değil pek çok farklı ülkede de merak konusu olmuş. Örneğin Alman teknoloji sitesi chip.de'ye göre, mavi alanın içindekiler kırmızı kısma göre daha farklı. Silginin mavi tarafı kırmızı tarafından daha pürüzlü ve sert. Eskiden beri okullarda, mavi tarafın mürekkebi silebileceğine dair bir söylenti hep vardı. Ama bu bilgi hiç kanıtlanmadı ya da açıklanmadı. Öğrencilerin her zaman şüphelendiği şey aslında doğru: Silginin mavi ucunun mürekkebi çıkarması mümkün. Bunun nedeni ise özel bir kompozisyon.

Silginin Mavi Tarafının Özellikleri

Silginin iki farklı kenarı şu şekilde farklılık gösterir:

Kağıda kurşun kalemle yazarsanız, kağıda küçük grafit parçaları yapışacaktır. Bu, sözde "yapışma kuvveti" aracılığıyla olur. Bununla birlikte, silginin kırmızı tarafı, grafitin kağıttan ayrılmasına neden olarak daha fazla yapışkanlık kuvveti oluşturur.

Silginin mavi tarafı, kırmızı tarafı ile aynı malzemeden yapılmıştır. Ancak ince öğütülmüş cam, kuvars veya ponza taşı da eklenir. Mürekkep kağıda düzgün bir şekilde nüfuz ettiğinden, yüzeyden çıkarılamaz. Silginin mavi kısmı bu nedenle kağıttan tüm katmanları kaldırır, yani ona zarar verir.

Silginin Mavi Kısmı Sert Kağıtlarda da İşe Yarıyor

Öte yandan bazı farklı kaynaklarda, silginin mavi kısmının mürekkep izleri için değil, daha sert kağıtlarda kullanılması için üretildiği söyleniyor. Taş hammaddesiyle üretilen defterler ya da bunun gibi farklı yapılı kağıtlardan kurşun kalem ya da farklı kalemlerin izini silmek için silginin mavi tarafı kullanılabilir.

Kaynak: chip.com.tr .