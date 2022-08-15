Siirt Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Siirt Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
2022 Siirt Üniversitesi bölümleri neler? Siirt Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler hangisi? Siirt Üniversitesi; 29.05.2007 tarihinden itibaren akademik eğitim ve öğretim sunmaya devam eden devlet üniversitelerindendir. Siirt Üniversitesi YKS adayları tarafından araştırılan devlet üniversitelerinden. Sizler için Siirt üniversitesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-15 19:02:02
Siirt Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
Aşçılık
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Kurtalan Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Eruh Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Geleneksel El Sanatları
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Harita ve Kadastro
(Eruh Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Kimya Teknolojisi
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Maliye
(Kurtalan Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Özel Güvenlik ve Koruma
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Posta Hizmetleri
(Kurtalan Meslek Yüksekokulu)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler
(Kurtalan Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler
(Eruh Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (İÖ)
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ)
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Yerel Yönetimler
(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Siirt Üniversitesi Lisans Bölümleri
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Mimarlık
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Ziraat Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Veterinerlik
(Veteriner Fakültesi) .
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