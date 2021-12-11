Şifa deposu tirşik çorbası nasıl hazırlanır?

Farklı yörelerde tırşık, tırşik ya da trişik gibi isimlerle anılan tirşik otu yaban pancarı, zehirli pancar, gavur pancarı, yılan yastığı ve yılan pancarı olarak da bilinir. Özellikle kış aylarında çorbası sık sık yapılan tirşik otu insan vücuduna oldukça faydalıdır. Peki tirşik otu çorbası nasıl hazırlanır?



Tirşik otu Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişir. Adana, Osmaniye gibi yörelerimizde sık sık tüketilir. En meşhur olduğu yer ise Kahramanmaraş, Andırın bölgesidir. Hatta o yörede tirşik otu "Andırın Doktoru" olarak da bilinir. Tirşik otu asla yenmez. Çünkü çok zehirli bir bitkidir. Çorbasının da mutlaka tarifine uygun bir şekilde, özen göstererek ve hatta önceden çok defa deneyim kazanmış insanlar tarafından hazırlanması önerilir.

Tirşik çorbası nasıl hazırlanır?

Tirşik çorbası için bir demet tirşik otu, bir su bardağı yarma buğday, iki su bardağı yoğurt, bir kase nohut yarım su bardağı un ve sıcak suya ihtiyacınız olacak. Ayrıca içerisine isterseniz bir kase Maraş tarhanası da ilave edebilirsiniz.

Tirşik çorbasını hazırlamak için mutlaka eldiven kullanmanız gerekir. Ellerinize eldivenlerinizi takın ve tirşik otlarını güzel bir şekilde yıkayın ve kurulayın, daha sonra temiz bir kesme tahtasına alın ince ince olacak şekilde doğrayın.

Çorbayı pişireceğiniz geniş bir tencere ayarlayın, içerisine nohut, buğday ve isterseniz Maraş tarhanasını koyun. Bunların üzerine ise ince ince kıydığınız tirşik otlarını koyun.

İki kase dolusu yoğurdu bir kabın içerisine koyun, içerisine su ekleyin ve koyu kıvamlı bir ayran elde edin. Hazırladığınız bu ayranı tencerede bekleyen tirşik otlarının üzerine bol bol gezdirin. Daha sonra üzerine tirşik otları suyun içerisinde kalacak kadar sıcak su ekleyin. Son olarak tencerenin içerisine karışımın üzerini tamamen kapatacak şekilde un serpin. Un yarım bardak ile bir bardak arasında olmalıdır.

Un ile karışımı neredeyse hava almayacak hale getirdikten sonra sakın unu karıştırarak karışımın içine erimesine sağlamayın, bu şekilde un tabakası en üstte kalacak mayalanma ve ekşime süreci hızlanacak ve daha etkili olması amaçlanacaktır. Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve yoğurt mayalar gibi tencereyi bezlerle güzel bir şekilde örtüp ılık bir yerde bir gece boyunca bekletin. Eğer tencerenin kapağını açtığınızda un tabakasının çok kalın olduğunu görürseniz bu tabakanın bir kısmını kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Ertesi gün tencereyi ocağın üzerine alın ve orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın. Yaklaşık dört saat çorbayı karıştırarak pişirin. Suyu buharlaşınca üzerine sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın. Tirşik otları yumuşayıp çorba ekşili bir tada ulaşınca hazır demektir. Afiyet olsun...

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