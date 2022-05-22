Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıfa sınavla öğrenci alıyor

Küçükçekmece'deki ilk ve tek Erkek Proje İmam Hatip Ortaokulu olan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıfa sınavla 72 erkek öğrenci alacak.

Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulları bünyesinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci alımı 'sadece sınavla' yapılmakta. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Ortaokulu'na merkezi sınavla toplam 72 erkek öğrenci alınacak.

Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Ortaokulu; seçkin öğretmen kadrosu, akademik başarı düzeyi yüksek öğrencileri bünyesinde barındırması ve özel okul şartlarındaki imkanları ile İstanbul Avrupa yakasındaki nadide devlet okullarından bir tanesi. Bundan dolayı İstanbul'un çok farklı yerlerinden tercih edilen, beğenilen ve ilgi gören bir kurum.

4. Sınıfta okuyan erkek çocuğu olan velilerin okulun sitesindeki duyuruyu inceleyip oradaki ön başvuru formunu doldurmaları, sonrasında sınav giriş belgesi almak için okula gitmeleri gerekiyor.

2022 5. Sınıf Kayıt Kabul Sınavı 29 Mayıs Pazar günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İşte Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin imkanları:

> 24 Kişilik ferah sınıflar

> Kaliteli eğitim, akademik başarı

> Alanında uzman eğitim kadrosu

> Etkileşimli/Yoğunlaştırılmış Yabancı dil eğitimi

> Konferans ve seminerler

> Sportif faaliyetler

> Okur-Yazar buluşmaları

> Sosyal sorumluluk projeleri

> Ulaşım kolaylığı ve servis imkanı

> Bilim ve teknoloji laboratuvarları

Ve daha birçok imkanı ile İstanbul'un en gözde okullarından biri...

Başvuru ve bilgi için: http://meb.ai/ephr4A