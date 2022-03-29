SEGEM sınavı ne zaman 2022?

SEGEM açılımı sigortacılık eğitim merkezi demektir. Yani sigortacılık alanının eğitim süreci ve belgelendirilmesi bu kurum tarafından gerçekleştirilir. Sektör olarak sadece sigortacılık alanını kapsamaktadır. 2022 yılında SEGEM sınavı başvurusunda bulunacak olan adaylar, SEGEM sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, SEGEM sınavı ne zaman yapılacak? SEGEM 2022 ücreti ne kadar?