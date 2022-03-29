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SEGEM sınavı ne zaman 2022?
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TIMETURK / EĞİTİM / SEGEM sınavı ne zaman 2022?

SEGEM sınavı ne zaman 2022?

SEGEM açılımı sigortacılık eğitim merkezi demektir. Yani sigortacılık alanının eğitim süreci ve belgelendirilmesi bu kurum tarafından gerçekleştirilir. Sektör olarak sadece sigortacılık alanını kapsamaktadır. 2022 yılında SEGEM sınavı başvurusunda bulunacak olan adaylar, SEGEM sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, SEGEM sınavı ne zaman yapılacak? SEGEM 2022 ücreti ne kadar?

2 Saat Önce
2022-03-29 17:39:55
SEGEM sınavı ne zaman 2022?

Sigortacılık sektöründe çalışmak için SEGEM belgesine sahip olmak gerekiyor. SEGEM belgesi SEGEM'im düzenlediği sınavlara katılarak alınabiliyor. Belgeyi almak isteyen kişiler sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağını beklerden müjdeli haber SEGEM tarafından yapıldı. İşte merak edilen haberin detayı…

SEGEM sınavı ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

SEGEM Teknik Personel Yeterlilik sınav tarihleri belli oldu. SEGEM "Teknik Personel Yeterlilik Sınavı" başvuruları 1-25 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. SEGEM sınavı 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şanlıurfa ve Trabzon'da yapılacak. Mayıs ayındaki broker teknik personel sınavı 21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Haziran ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 18 Haziran'da Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Giresun ve Kars'ta gerçekleşecek. Eylül ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 17 Eylül'de Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Samsun'da düzenlenecek. Kasım ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 5 Kasım'da Ankara, Antalya, Adana, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Van'da düzenlenecek. Aralık ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı ise 24 Aralık'ta Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon'da yapılacak. Sınava ilk kez girecek olanlar Halk Bankası'ndan 245 TL; Daha öncesi sınavlara girip başarısız olanlar Garanti Bankası'ndan 147 TL yatıracaklardır.

SEGEM başvurusu nasıl yapılır?

SEGEM belgesi alabilmeniz için https://www.segem.org.tr/ internet sitesinden aşağıdaki adımları izleyin.

1-SEGEM sayfasına üye olun.

2-Üyelik formu doğru şekilde doldurun.

3-Kullanıcı girişi yapın ve başvuru linkine tıklayarak başvuru formunu doldurun.

4-Diğer gerekli işlemleri yaptığınızda sınav başvurunuz alınmış olacaktır.

SEGEM'im düzenlediği sınavlara katılmak için fotoğraflı bir kimlik belgesinin aslı (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi gerekiyor.

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