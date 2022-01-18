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TIMETURK / EĞİTİM / Sahte doçentlik diplomasına tahliye!

Sahte doçentlik diplomasına tahliye!

Doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin'in tahliyesine karar verildi.

45 Dakika Önce
2022-01-18 21:55:23
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı.

Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi. Laçin "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu. .

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