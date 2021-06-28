Sadık Gültekin: Matematik yine zordu!

Eğitimci yazar Sadık Gültekin, hafta sonu yapılan YKS sınavlarında yer alan AYT-TYT sorularını değerlendirmeye devam etti

AYT'de matematik testi haricinde genellikle tüm dersler orta zorluktaydı. Sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrenciler için tarih derslerinin belirleyici olacağını söyleyebiliriz. TYT'de Türkçe testinde zorlanan adaylar, AYT'de daha kolay edebiyat sorularıyla karşılaştı. Fen ve sosyal soruları öğrencilerin bilgiyi kavrama ve uygulama yeteneklerini ölçer nitelikteydi. Sorular önceki yıllardaki sorularla benzerlik gösteriyordu. AYT'de bilgi kadar yorum kabiliyeti de istendi. AYT'de yorum gücünü ölçen sorular adayları biraz zorladı.

MATEMATİK: Sınavda temel bilgi gerektiren soruların yanı sıra zor sorular da vardı. 11. Sınıf konularının yapılabilme oranı çok çok zayıf ve zorluk seviyesi en üst seviyedeydi. Geometri testinde adayların zaman harcamasını gerektiren sorular vardı. Geometri soruları analitik ağırlıklı olup, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşuyordu. Soruların zorluk derecesinin zor düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK: Temel kazanımların sorgulandığı, yorum sorularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Temel kazanımların günlük hayat ile ilişkisi ön planda tutulmuş. Konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yanında yorum gerektiren sorular vardı. Sınavın zorluk derecesi orta güçlükte sorulardan oluşuyordu.

KİMYA: Temel kimya bilgilerinin sorgulandığı bir sınavla karşılaştık. Sorular, açık ve anlaşılır ifadelerle sorulmuş. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibi orta seviyedeydi. Seçici ve eleyici sorular yoğunluktaydı. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verilmiş.

BİYOLOJİ: Sorular ortaöğretim programı kazanımlarına uygun, son derece sade ve anlaşılır bir dille kurgulanmış. Görsel içerikli sorular az sayıda tercih edilmiş. Bazı sorulardaki çeldiricilerin güçlü olması, öğrencileri zorladı. Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdı. Soruların öğrencilerin bilgiye ulaşma becerisini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülüyor.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sorular ezberden ziyade verilen bilgilerin yorumlanması yoluyla çözülebilecek nitelikteydi. Öğrencilerin alan bilgisi hakimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçen sorularla karşılaştık. Soruların geçmiş dönemlerden çok farklı olmadığı görüldü. Dil ve anlatım sorularının kolay ve çözülebilir nitelikte olduğu söylenebilir.

TARİH-1: Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, bilgiyi kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyordu. TYT'de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Sorular genelde bilgiye dayalı ve bilginin yorumlanmasına yönelikti. Paragraf soruları da vardı.

COĞRAFYA-1: Sorular beklenen konulardan geldi. Sınav geçtiğimiz 2-3 yıl ile benzerlik gösterdi. Soruların zorluk düzeyinin orta seviyede olduğu söylenebilir. Bilginin yorumlanmasına yönelik sorular yoğunluktaydı.

TARİH-2: Yoruma dayalı olmakla birlikte, öğrencilerin zorlanmayacağı sorular vardı. Kavram bilgisini ölçen, yorum gücü gerektiren sorular yoğunluktaydı. Kronoloji, eşleştirme ve öncüllü sorular yine bu yıl da soruldu.

COĞRAFYA-2: Her yıl olduğu gibi harita ve tablo sorularına yer verilmiş. Seçiciliği yüksek sorular vardı. Bilginin günlük hayata uyarlanması ön plandaydı.

FELSEFE GRUBU: Psikoloji sorularında seçeneklerde örnek cümleler verilerek öğrencilerin doğru yanıta ulaşması istenmiş. Konulara hakim olmayan öğrenciler bu sorularda zorlandı. Sosyoloji'de paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi. Paragrafa dayanarak bilgiyi yorumlamayı gerektiren sorular vardı. Mantık soruları işlem gerektiren nitelikteydi. Konuyu bilen öğrenciler için soruların kolay olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulayan soruların yanı sıra yorum yeteneğini de ölçen sorularla karşılaşıldı. Yoruma dayalı ve kavram bilgisini sorgulayan sorular ön plandaydı. Soruların konulara göre dağılımı dengeliydi. Orta zorlukta sorular vardı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.