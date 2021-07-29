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TIMETURK / EĞİTİM / Sadık Gültekin: Bu yıl üniversiteler boş kalır

Sadık Gültekin: Bu yıl üniversiteler boş kalır

Eğitimci yazar Sadık Gültekin 2020 ile 2021 YKS sonuçlarını karşılaştırarak dikkat çeken veriler paylaştı

1 Saat Önce
2021-07-29 23:22:23
Sadık Gültekin: Bu yıl üniversiteler boş kalır

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ÖSYM, sürpriz yaptı sonuçları bir hafta önce açıkladı. YKS sonuçlarının erken açıklanması, adayların tercihler başlamadan önce daha sağlıklı değerlendirme yapmaları açısından yararlı oldu.

Sonuçları incelediğimizde, bu yıl barajı geçen aday sayısının geçen yılın çok altında kaldığını görüyoruz. Adayların lisans tercihi yapabilmesi için YKS'de 180 puan barajını aşması gerekiyor.

SAY puan türünde geçen yıl 180 barajını aşan aday sayısı 685 bin iken, bu yıl bu sayının 390 binde kaldığını görüyoruz.

2021-YKS'de geçen yıla göre 295 bin aday baraj altında kaldı.

EA puan türünde bu yıl barajı aşan aday sayısının 587 bin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bu sayı 988 bin dolayındaydı.

EA puan türünde 400 bin aday baraj dışında kaldı. SÖZ puan türünde 2020-YKS'de 817 bin aday 180 barajını aşarken, bu yıl bu sayı 563 binde kaldı. 2021-YKS'de 251 bin aday yarışın dışında kaldı.

Bu sonuçlar, barajı geçen adaylar açısından olumlu bir durum yaratırken, tercih yapacak aday sayısının azalmasından dolayı üniversiteler açısından son derece olumsuz bir duruma neden olacak, kontenjanlar boş kalacak.

Bir yanda okumak isteyen yüzbinlerce aday açıkta kalırken, öte yanda onbinlerce kontenjan üniversitelerde boş kalacak. Oysa yapılacak çözüm son derece basit; geçen yıl olduğu gibi baraj puanını 170'e çekmek. Böylelikle okumak isteyen adaylarla üniversiteleri buluşturmuş oluruz!

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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