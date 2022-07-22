Sadettin Saran'dan 'İmam Hatip Liseleri' çıkışı

Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen bilimi esas alan bir reform yapılması çağrısında bulunan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, İmam Hatip Liselerinin sayısının sürekli artmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın" dedi.

Saran'ın imam hatip ile ilgili sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve malesef eğitimde durumumuz çok kötü. Bakın Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeterlidir. Aileler bu gidişatı görüyorlar aslında. Çocukları için çaresizce kaliteli eğitim bulmaya çalışıyorlar.

İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.

O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!"

Saran'ın kendi Instagram hesabından paylaştığı video kısa zamanda farklı tepkilere yol açtı. .