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TIMETURK / EĞİTİM / Rusya'da okullarda zorunlu ders: Girişimcilik, enflasyon, stagnasyon...

Rusya'da okullarda zorunlu ders: Girişimcilik, enflasyon, stagnasyon...

Rusya’da toplumun mali okuryazarlık seviyesinin artırılması için harekete geçildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ilköğretim kurumlarında önümüzdeki seneden itibaren ekonominin temellerinin ders olarak okutulacağı belirtildi.

5 Saat Önce
2021-07-11 08:01:57
Rusya'da okullarda zorunlu ders: Girişimcilik, enflasyon, stagnasyon...

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Rusya'da toplumun mali okuryazarlık seviyesinin artırılması için harekete geçildi. İlköğretim kurumlarının müfredatına bu alanda zorunlu ders eklenmesi kararlaştırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ilköğretim kurumlarında önümüzdeki seneden itibaren ekonominin temellerinin ders olarak okutulacağı belirtildi.

Bu derste internette mali işlemlerin güvenliği, girişimcilik, enflasyon, stagnasyon, menkul kıymetler ve sermaye piyasası gibi konularda bilgiler aktarılacağı ifade edildi.

Business FM'e konuyu değerlendiren Moskovskiye Partnerı şirketinin sahibi Yevgeniy Kogan, “En önemlisi, öğrencilerin normal ve saçma şeyleri ayırt edebilmeleri. Ayda yüzde 20 kâr teklif eden birinin kendisini hangi konuda aldatmaya çalıştığını sorgulamalı. Yılda yüzde 5-9, yüzde 10'un daha normal olduğunu, yüzde 20'nin ise çok fazla olduğunu anlamalı. En azından, piramitlerin katılımcıları daha az olacak, çünü piramitlerin kötü olduğunu anlayacaklar” dedi.

Okullarda mali okuryazarlık derslerinin matematik, sosyal bilimler ve coğafya öğretmenleri tarafından okutulacağı belirtiliyor.

Kaynak: Turkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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