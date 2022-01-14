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TIMETURK / EĞİTİM / Rize'de bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Rize'de bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

3 Saat Önce
2022-01-14 09:47:16
Rize'de bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Olumsuzlukların en aza indirilmek istendiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz merkez ilçe taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bugün ara verilmiştir. İlçelerde herhangi bir tatil olmayıp, gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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