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Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı
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TIMETURK / EĞİTİM / Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı

8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

54 Dakika Önce
2022-02-08 15:07:58
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/38

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.

7 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/38, 39, 40, 41, 42 .

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