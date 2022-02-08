Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı
8 Şubat 2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022-02-08 15:07:58
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/38
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
7 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/38, 39, 40, 41, 42 .
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