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TIMETURK / EĞİTİM / Rehabilitasyon merkezleri alarma geçti!

Rehabilitasyon merkezleri alarma geçti!

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri son zamlarla birlikte batma riskiyle karşı karşıya geldi. Öğretmenler, maaş düşüklüğünden, veliler ders saati azlığından ve kurum sahipleri ise yüzde 150 artan maliyetler nedeniyle yakınıyor.

2 Saat Önce
2022-01-29 10:03:53
Rehabilitasyon merkezleri alarma geçti!

Özel gereksinimli 420 bin öğrencinin eğitimi için devlet 3 bin 100 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine son zamla birlikte seans başına 145 liradan aylık 1160 lira ödüyor. Merkezlerde 36 bini, “Rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, öğretici, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, sınıf öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı” olmak üzere 52 bin kişi çalışıyor.

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri (Özrem-Der) Genel Başkanı Arif Öksüz:
“Öğretmen bulmakta çok zorlanıyoruz. Kurumlarımızda 5 bin liranın altı maaşla kimse çalışmıyor. 3 bin lira gibi maaşla çalışan hiç kimse yok. Giderlerimizin yüzde 65'ini personel gideri oluşturuyor. Seans ücretlerine yüzde 35 zam yetersiz. Sadece öğrenci taşıma giderleri
bile mazottaki artış ile yüzde 150 arttı. Seans ücreti en az 200 TL olmalı. 1-2 ayı bulmadan batış süreci başlar. Şimdiye kadar 800 bin çocuğu topluma kazandırdık ama bu gidişle 3 bin 100 kurumun tamamı batar.”

Öğretmenler MEB'den maaşlarda eşitlik, eğitime hazırlık ödeneği, kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesi, yaz tatili gibi özlük haklarının olmasını bekliyor.

Veliler ise ders saatlerinin yetersiz olduğundan sitem ediyor. .

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