Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık kimdir? Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hayatı ve akademik kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre birçok üniversitede rektör değişikliği yapıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık atandı. Öğrenciler ve akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hayatını ve kariyerini merak ediyorlar. Peki, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık kimdir? Mehmet Sarıbıyık kaç yaşında? Mehmet Sarıbıyık kitapları neler? İşte detaylar…

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok üniversiteye rektör atamaları yapıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık atandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık kimdir? Mehmet Sarıbıyık nereli? Mehmet Sarıbıyık makaleleri neler?

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık kimdir?

1969 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1990-1993 yılları arasında Eskişehir Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi'nde Teknik Öğretmen olarak görev yaptı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde, 1996 yılında Malzeme Mühendisliği'nde Yüksek Lisans ve 2001 yılında İnşaat Mühendisliği'nde Doktora eğitimini tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak atanan Sarıbıyık, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanlarını aldı.

2004 yılında başladığı Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine 2011 yılına kadar devam eden Sarıbıyık 2011 yılında Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü oldu. 2013 yılından başladığı Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevinde “Üniversite – İş Dünyası İşbirliği” alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF) ve Sakarya'da Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği Sakarya Sinerji Grubu oluşumlarına öncülük etti. Sanayi ve Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte istihdam sorununa çözüm üretme amacı ile eğitim öğretimin bir döneminin iş yerlerinde yapılmasını ön gören Meslek Yüksekokulları için 3+1, Fakülteler içinse 7+1 Eğitim Modeli projeleri gibi vizyon oluşturan çalışmalara öncülük etti.

2014-2018 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde; çevre, ulaşım, planlama, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda yapılmakta olan birçok projeye danışmanlık yaptı.

Birçok bilimsel çalışma, teknik ve sosyal alanlarda projeler yürüten ve Sakarya Üniversitesi'nin stratejik plan ve kalite süreçlerinde görev alan Sarıbıyık; YÖK Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu Üyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektörü Komite Üyesi, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu Üyesi, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu ve Merkezi Laboratuvar Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Halen Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve YÖK Mesleki Eğitim Komisyon üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Akademik olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel projeler gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, halen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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