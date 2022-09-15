Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir? Fevzi Rifat Ortaç hayatı ve akademik kariyeri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre birçok üniversitede rektör değişikliği yapıldı. KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç atandı. Öğrenciler ve akademisyenler Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç hayatını ve kariyerini merak ediyorlar. Peki, Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir? Fevzi Rifat Ortaç kaç yaşında? Fevzi Rifat Ortaç kitapları neler? İşte detaylar…
2022-09-15 14:12:11
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok üniversiteye rektör atamaları yapıldı. KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç atandı. Peki, Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir? Fevzi Rifat Ortaç nereli? Fevzi Rifat Ortaç makaleleri neler?
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir?
Fevzi Rifat Ortaç, 1960 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamlamıştır.
Fevzi Rifat Ortaç eğitim hayatı
Ortaç; Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde 1984 yılında lisans eğitimini, 1986 yılında aynı üniversitenin Maliye Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, 1990 yılında ise doktorasını tamamlamıştır.
Kariyeri boyunca çeşitli üniversitelerde Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü ve Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanlığı gibi idari görevler üstlenen Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'ın ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunmaktadır.
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kitapları
KTO Karatay Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'ın kitapları şunlardır:
- Genel Vergi Hukuku
- Global Kamu Malları ve Finansmanı
- Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları
- Gelir Vergisinin Üniter Yapısı
- Formun Üstü
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