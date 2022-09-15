Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir? Fevzi Rifat Ortaç hayatı ve akademik kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre birçok üniversitede rektör değişikliği yapıldı. KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç atandı. Öğrenciler ve akademisyenler Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç hayatını ve kariyerini merak ediyorlar. Peki, Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç kimdir? Fevzi Rifat Ortaç kaç yaşında? Fevzi Rifat Ortaç kitapları neler? İşte detaylar…