POMEM sınav ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor 2022?

Geçtiğimiz haftalarda 28. Dönem ön başvuru sonuçları açıklanan POMEM’in sınav başvuru ücreti ve ücret yatırma tarihi sınava girecek polis adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki, 28. dönem POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır ve sınav ücreti ne zamana kadar yatırabilir?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 ve 4 yıllık fakülte mezunu olup sınavda başarılı olan adaylara, En az 6 ay eğitim verilir. 27 Aralık 2021 - 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınan 28. Dönem POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları, geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için süreç sınav ücreti ödeme işlemine geldi. İşte POMEM sınav ücreti yatırma konusunda merak edilen haberin detayları…

POMEM sınav ücreti ne kadar yatırma ne zaman sona eriyor 2022?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) yapılan açıklamaya göre, POMEM sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen ücreti yatırmaları halinde sınava girmeye hak kazanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı “ 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00'dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.” Duyurusunu yaptı.

Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) yapılan başka bir açıklamaya göre, başvuru yapmadığı ve sınava katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran kişilerin ve sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Uyarı: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.



Uyarı: İnternet üzerinden aday belirleme ön başvurusunda bulunan adaylardan sadece sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sınav ücreti yatıracaktır. .