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TIMETURK / EĞİTİM / PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları 2022

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları 2022

Üniversite bölüm seçiminde, popüler bölümlerden birisi olan PDR, birçok gencin kariyer hedefleri arasında yer almaktadır. Bu alanı tercih etmek isteyen öğrenciler, bölümün taban puanlarını araştırmakta. Peki, PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları kaçtır?

12 Dakika Önce
2022-03-24 13:54:35
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları 2022

PDR bölümü mezunları, uzmanı veya Rehber Öğretmen çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir. Bu bölümde okumak isteyen birçok öğrenci arama motorlarında bölümle ilgili araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

2022 PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları

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