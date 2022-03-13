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TIMETURK / EĞİTİM / Pazartesi okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması | Yarın okullar tatil mi?

Pazartesi okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması | Yarın okullar tatil mi?

Pazartesi okullar tatil mi? Yoğun seyreden kar yağışlarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Birçok şehirde devam eden kar yağışları için valiliklerden açıklama bekleniyor. Peki ama hangi şehirlerde kar tatili yapılacak? Yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması

4 Saat Önce
2022-03-13 08:29:50
Pazartesi okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması | Yarın okullar tatil mi?

Yoğun seyreden kar yağışlarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Birçok şehirde devam eden kar yağışları için valiliklerden açıklama bekleniyor. Peki ama hangi şehirlerde kar tatili yapılacak? Yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması

Pazartesi okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışlarının etkisinde olan illerde kar tatili açıklaması bekleniyor. Binlerce öğrencinin beklediği valilik açıklaması henüz gelmedi. Yapılan açıklamaların ardından haberin içerisinden hangi şehirlerde kar tatili olduğunu takip edebilirsiniz.

Nisan ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. .

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