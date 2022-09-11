Pamukkale Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Pamukkale Üniversitesi Lisans Bölümleri
Pamukkale üniversitesi bölümleri neler? Pamukkale üniversitesi lisans ve ön lisans programları nedir? Denizli ilinde yer alan Pamukkale üniversitesine ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar…
2022-09-11 15:54:17
Pamukkale Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Serinhisar Meslek Yüksekokulu)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(Sarayköy Meslek Yüksekokulu)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
(Sarayköy Meslek Yüksekokulu)
Anestezi
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (İÖ)
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Bekilli Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Kale Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Bekilli Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (İÖ)
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri
(Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Emlak Yönetimi
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi
(Sarayköy Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Geleneksel El Sanatları
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi
(Çal Meslek Yüksekokulu)
Giyim Üretim Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı (İÖ)
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Bekilli Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
İç Mekan Tasarımı
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi
(Kale Meslek Yüksekokulu)
Kimya Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu)
Laborant ve Veteriner Sağlık
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Lojistik
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Lojistik (İÖ)
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Madencilik Teknolojisi
(Kale Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Maliye
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Maliye
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Mimari Restorasyon
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Çal Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Kale Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Buldan Meslek Yüksekokulu)
Organik Tarım
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Özel Güvenlik ve Koruma
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama
(Honaz Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Bozkurt Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Güvenlik
(Serinhisar Meslek Yüksekokulu)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(Acıpayam Meslek Yüksekokulu)
Tapu ve Kadastro
(Çameli Meslek Yüksekokulu)
Tekstil Teknolojisi
(Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(Tavas Meslek Yüksekokulu)
Turist Rehberliği
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Kale Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
(Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(Bozkurt Meslek Yüksekokulu)
Pamukkale Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyoloji (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce) (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Maliye (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Organik Tarım İşletmeciliği
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Otomotiv Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Psikoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sanat Tarihi (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sosyoloji (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Spor Yöneticiliği
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tekstil Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Tıp (KKTC Uyruklu)
(Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu))
Turizm İşletmeciliği
(Turizm Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Turizm Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
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