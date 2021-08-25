Palet'te 'merak uyandıran' eğitim modeli

Palet Okulları’nın temel amacı; çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmak.

Palet Okulları; Montessori eğitimi ile çocukların keşif ve merak duygularını destekleyerek onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlamak ve Türkiye'de benzeri nadir görülen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunmak amacıyla 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kuruldu.2020 yılı itibarıyla okul, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte.

Kampüsler ve imkanlar

Başakşehir Kampüsünde, 2-3 yaş grubunda (Toddler) 1 adet, 3-6 yaş grubunda 3 adet sınıf bulunmakta.Tepeüstü Kampüsünde, 3-6 yaş gruplarında 2 tane sınıf ve 4 tane ilkokul sınıfı bulunuyor.Yeşilvadi Kampüsünde, 1.5-3 yaş grubunda (Toddler) 1 adet, 3-6 yaş grubunda 4 adet sınıf mevcut ve Çamlıca Kampüsünde, 5,6,7 ve 8.Sınıf olmak üzere 4 adet derslik var.

Sınıflar, sade, ferah ve çocuğun hareketlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlandı. Fiziksel özellikler açısından da öğrencilere pek çok imkân sunulmakta. Geniş ön ve arka bahçe, kapalı ve açık spor alanları, sanat atölyesi, kütüphane, laboratuvarlar ve konferans salonu ile çocuklar geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor

Diğer okullardan farkı ne?

Palet Okulları'nın temel amacı; çocuklara hayat boyu yaratıcı düşünme için gerekli olacak temel alışkanlık, davranış, yetenek ve fikirleri aşılamak, onlara ilham veren bir ortam sunmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için Palet Okulları Montessori Eğitim Modeli'nden yararlanıyor.Bu amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlanan eğitim-öğretim programı öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını dikkate alan, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak, “Montessori Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmakta.

Başakşehir Kampüsü'nde Kreş-anaokulu; Tepeüstü kampüsünde Anaokulu-ilkokul; Yeşilvadi Kampüsünde Kreş-anaokulu ve Çamlıca Kampüsü'nde ortaokul bulunuyor

Palette eğitim ortamı

Öğrenciler, bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürmekte.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilere etkin bir iş birliği sağlanıyor. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilmekte. Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izlemekte, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedeflemekte.

Değer temelli öğrenme

Değer temelli öğrenme, öğrenciler tarafından gerçek hayatın ve sosyal ilişkilerin kolaylaştırıcı boyutunun fark edilmesinin ve benimsenmesinin sağlanmasını ifade etmekte.Palet Okulları eğitim-öğretim sistemi içerisinde yetişen çocukların en temelde sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini önceleliyor.

İletişim aracı dil eğitimi

İngilizce eğitimi Montessori sınıflarında yabancı öğretmenler tarafından verilmekte. İngilizce öğretmeni, Montessori Materyalleri'ni kullanarak öğrencilerle küçük gruplar halinde veya bireysel olarak çalışmakta. Branş derslerinde müfredata uygun olarak ders konuları öğretilirken öğrenciler 4. sınıfa geldiklerinde girecekleri sınavlara da hazırlanmış oluyor.

Montessori eğitim felsefesi, Modül destekli eğitim, Bireysel ve materyal destekli eğitim ile birlikte, disiplinlerarası ve akran eğitimini de bünyesinde işleyen Palet okullarında öncelik sadece öğrencilerde...

Dini ve manevi değerlere vurgu

Öğrencilerin dini-manevi duygu ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Din ve Ahlâk Eğitimi dersleri hayatın içinden bir din eğitimi hedefliyor.Kur'an-ı Kerim derslerinin ilk hedefi; Kuran-ı Kerim okumayı ve anlamayı sevdirmek.Palet Okulları'nda ilkokul öğrencileri 4 yıl boyunca düzenli olarak yüzme eğitimi almakta. Böylece ilkokul hayatları bittiğinde, 4 farklı teknikte yüzmeyi öğrenmekte. Motor beceri kazanımları ile birlikte, sporun faydaları, iş birliği, ilk yardım, spor ahlakı ve beslenme kazanımları entegre bir şekilde işlenmekte. Yaşam boyu sağlık ve zindelik için önemli atletik aktiviteler sağlamaya çalışılıyor.

Sağlıklı ve sosyal birey temelli

Sağlıklı bir insanın en önemli özelliği sorgulamak ve anlamak. Çocukların sorgulamayı ve “hikmetle bakmayı” öğrenmeleri, bakış açılarını genişletip derin düşünme becerilerini geliştirmeleri, kendilerini tanımaları; başkalarının farkında olmaları için ilkokuldan itibaren onları felsefe ile buluşturuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.