Özyeğin Üniversitesi Bölümleri Neler? Özyeğin 2 Yıllık Ve 4 Yıllık Bölümler Neler?
2022 Özyeğin üniversitesinde hangi bölümler var? Özyeğin üniversitesi ön lisans bölümleri neler? Özyeğin 4 yıllık bölümler ne? İstanbul'un sevilen üniversitelerinden Özyeğin Üniversitesi 18 Mayıs 2007 tarih Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. 2022 YKS sınavının ardından üniversite adayları tarafından Özyeğin üniversitesi bölümleri merak edilmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-15 00:21:44
Özyeğin Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Otel Yöneticiliği
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu
- İngilizce Hazırlık Programı
- Lisans İngilizce Programı
- Modern Diller Programı
Özyeğin Üniversitesi Lisans Bölümleri
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
- (İşletme Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
- (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)
- (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- Girişimcilik (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
- (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli)
- (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )
- Hukuk (Burslu)
- (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu)
- (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
- (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
- (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
- (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
- (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
- (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
- (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme Fakültesi)
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