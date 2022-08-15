Özyeğin Üniversitesi Bölümleri Neler? Özyeğin 2 Yıllık Ve 4 Yıllık Bölümler Neler?

2022 Özyeğin üniversitesinde hangi bölümler var? Özyeğin üniversitesi ön lisans bölümleri neler? Özyeğin 4 yıllık bölümler ne? İstanbul'un sevilen üniversitelerinden Özyeğin Üniversitesi 18 Mayıs 2007 tarih Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. 2022 YKS sınavının ardından üniversite adayları tarafından Özyeğin üniversitesi bölümleri merak edilmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.