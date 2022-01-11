Özel okullar ne kadar zam yapabilecek? MEB'den özel okullara zam freni

Özel okul zammına MEB freni... Okul zammı ne kadar olabilecek? Milli Eğitim Bakanlığı özel okul zamları ile ilgili nasıl bir düzenleye yaptı. İşte özel okul zamlarına dair son gelişme....

Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki yapılan zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş aktardı.

Okul zammı ne kadar olabilecek?

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışları ile başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

Milli Eğitim Bakanı ne dedi?

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Türkeş şu ifadeleri kullandı:"2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. 14.617 özel okul bulunuyor Türkiye'de.Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanı Özer dur dedi. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor.

Şikayet süreci açık

"Yeni dönemde özel okulda ne kadar artış olacak. Yapılacak çalışmada yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Bundan sonra ne olacak bu kapsamda özel okullar birliği başta olmak üzere bu oran MEB tarafından belirlenecek. Buna uyulmazsa MEB yönetmeliğe rağmen farklı zam uygulayan okullar için şikayet edilmesini söylüyor. Yeni dönemde özel okulların ücret artışı için maksimum oran için yüzde 36.7 seviyesi belirlendi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.