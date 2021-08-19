Koronavirüs vakaları nedeniyle eğitimlerin büyük kısmı uzaktan gerçekleşmişti. 2 Temmuz'da tüm öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim dönemini bitirerek yaz tatiline çıktı. Eğitimlerinde boşluk oluşanlar için telafi eğitimlerinin uygulanmasına başlanmıştı. Özel okula kayıtlı öğrenciler için de telefi eğitimi başlıyor. Özel okul telafi eğitimleri ne zaman başlayacak? Kolej telafi eğitimleri zorunlu mu?

Koronavirüs vakaları nedeniyle eğitimlerin büyük kısmı uzaktan gerçekleşmişti. 2 Temmuz'da tüm öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim dönemini bitirerek yaz tatiline çıktı. Eğitimlerinde boşluk oluşanlar için telafi eğitimlerinin uygulanmasına başlanmıştı. Özel okula kayıtlı öğrenciler için de telefi eğitimi başlıyor. Özel okul telafi eğitimleri ne zaman başlayacak? Kolej telafi eğitimleri zorunlu mu?

2021-2022 döneminde okulların 6 Eylül'de açılacağı açıklanmıştı. Okullarda okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Okulların açılmasna sayıılı günler kala özel okullar öğrenciler için telafi eğitime başlayacak. Peki özel okul telafi eğitimleri ne zaman başlayacak? Kolej telafi eğitimleri zorunlu mu?

Özel okul telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?

Özel okullar yüz yüze eğitimlerden önce telafi eğitimi yapacak. Özel okullar 23 Ağustos Pazartesi günü öğrencilerini okula davet ediyor. Telafi eğitimleri kapsamında geçen senenin geniş bir özeti yapılacak. Eksik görülen konuların üzerinden geçielcek.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Okulların açılış tarihleri 6 Eylül olarak açıklandı. Ancak bunun öncesinde resmi veya özel okullar istekleri halinde telafi programları uygulayabiliyor. Özel okullarımız ağırlıklı olarak bu dönemlerde biraz daha yoğunlaştırılmış programlarla öğrencilerini okullara çağırdı.”

Özel okul nedir?

Özel okul, yerel veya merkezi hükûmetler tarafından işletilmeyen okullardır. Bu şekilde kendi öğrencilerini seçme hakları vardır. Bu okullarda eğitim-öğretim genellikle belli bir ücret karşılığında verilmektedir. Bunun yanı sıra bazı başarılı öğrenciler burs alarak bu okullara ücretsiz olarak devam etme şansı da yakalayabilirler. Ayrıca devlet tarafından sağlanan katkı payı ile çocuklarını özel okullara göndermek isteyen velilere maddi destek sağlamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.