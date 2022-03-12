DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Telekom'un devri tartışması; Devlet kazandı mı zarar mı etti?
Çabuk gaza geliyoruz…
TIR şoförü aracında ölü bulundu
Ethereum yorum ve hedef fiyatı kaç dolar?
Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı
THY 192 seferini iptal etti
Azerbaycan: Komşular ve Avrupa için yeterli gazımız var
Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Açıklama geldi
Zelenskiy basına konuştu: 1300 askerimiz hayatını kaybetti
Rusya: Ukrayna’da 3 bin 593 askeri tesis vuruldu
Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
ABD’li gazetecinin 600 bölümlük programı Google ve Youtube tarafından silindi!
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Türk futbol tarihinin en erken...
Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI

TIMETURK / EĞİTİM / Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü son zamanlarla merakla araştırılan branşlar arasında yer almakta. Özel eğitim öğretmenliği bölümü nedir, mezunu ne iş yapar, kaç yıllıktır, dersleri nelerdir gibi soruların cevapları haberimizde. İşte detaylar...

6 Saat Önce
2022-03-12 19:22:41
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği, herhangi bir zihinsel, duygusal ya da fiziksel engeli olan bireylerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için kalifiye hale gelmiş öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.

Özel Eğitim Öğretmenleri, alışılagelmiş öğretmenlik tekniklerinin yetersiz kaldığı noktalarda almış oldukları eğitimleri ışığında ihtiyaç duyan öğrencilere uygulayarak onların öğrenimlerinde fayda sağlarlar.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Özel Eğitim Öğretmenliği, üniversitelerde Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimi süresince bu konuya yoğunlaşmayı amaçlayarak tercih listelerinde yer veren aday öğrenciler;

  • Eğitim Psikolojisi,
  • Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu,
  • Özel Eğitim,
  • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek,
  • İşitme ve Görme Yetersizliği,
  • Erken Çocuklukta Özel Eğitim,
  • Uygulamalı Davranış Analizi,
  • Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim,
  • Braille Okuma ve Yazma,
  • Özel Eğitimde Sanatsal Beceriler,
  • Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Geliştirilmesi

Başta olmak üzere birçok bölüm dersinden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu süre zarfında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Özel Eğitim Öğretmenleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitim vererek onlara zihinsel, duygusal ya da fiziksel eksikliklerini hissettirmeden eğitim verebilmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm mezunları için gerek özel, gerekse kamuya ait kurum ve kuruluşlar kariyer fırsatı tanımaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenleri;

  • Özel Eğitim Merkezlerinde;
  • Okullarda,
  • Hastanelerde

Çalışma fırsatı bulabilirler. Söz konusu devlet kurumlarında istihdam elde edebilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır. Tüm bunların dışında kişisel eğitim danışmanlığı da yapabilecekleri işler arasındadır.

 

 
 
 


 

 
 
 
 
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş