ÖSYM yeni KPSS takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı'ndan 'Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır' açıklaması geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'nin iptalinin ardından bir açıklama ve yeni sınav takvimi sürecine ilişkin konuştu.

"İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Bayram, "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadesini kullandı.