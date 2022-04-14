ÖSYM KPSS 2022/7 tercih kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.