ÖSYM KPSS 2022/7 tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
2022-04-14 12:34:57
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.
Adaylar tercihlerini, 14 - 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmekte.
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