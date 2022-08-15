ÖSYM giriş şifresi nereden alınır? ÖSYM AİS şifre alma nasıl olur? ÖSYM giriş şifresi alma

Bu yıl üniversiteye başlayacak olan öğrenciler ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır araştırıyorlar. Peki ÖSYM şifresi nereden alınır? ÖSYM sistemine nasıl girilir? ÖSYM AİS e-Devlet girişi nasıl yapılır? ÖSYM şifresi için bilmeniz gerekenler…

Yükseköğretim öğrenci adayları ÖSYM sistemine giriş şifresi yenileme ve almak için araştırma yapıyorlar. ÖSYM AİS şifre alma ve yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

2022 YKS sınavının ardından tercih yapan üniversite adayları, tercih sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Ancak şifresi olmayan veya şifre güncellemek isteyen adaylar ÖSYM şifresi nasıl alınır merak ediyorlar. İşte ÖSYM şifre alma yöntemi…

ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?

ÖSYM sisteminde profili olmayan ve sisteme henüz hiç giriş yapmamış olan adaylar ÖSYM AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden öğrenebilirler.

Adaylar ayrıca ÖSYM AİS sistemine e-Devlet şifreleriyle de giriş yapabilirler. Bu yöntem için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasının sağ üst köşede bulunan e-Devlet giriş butonuna tıklayarak erişim sağlanabilir.

ÖSYM AİS aday şifresi güncelleme ve değiştirme

Üniversite adayları ÖSYM AİS şifresi yenilemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra ÖSYM AİS şifre yenileme işlemi tamamlanacaktır.

ÖSYM AİS nedir? ÖSYM AİS ne işe yarar?

ÖSYM'ye ait olan AİS sistemi nedir araştırılıyor. ÖSYM AİS ne işe yarar? Açılımı “Aday İşlemleri Sistemi” olan AİS, ÖSYM tarafından kurulmuştur. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar için başvurular bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sınavlar için başvuru işleminin yanı sıra süreç takibi, geçmiş sınav bilgilerini kontrol etmek gibi birçok işlemleri gerçekleştirmek de bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı öğrencilerin en sık olarak kullandığı platformlar arasında yer almaktadır.