ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi; duruşmadan ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir'in 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Demir, avukatı ve ÖSYM avukatı katıldı. Demir'in görev yaptığı sırada ÖSYM'de birlikte çalıştığı Ercan Öztemel, Yusuf Ziya Özcan, Ömer Pekşen ve Durmuş Günay tanık olarak dinlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, 2007 ile 2011 arasında bu görevi sürdürdüğünü, tavsiyesi üzerine Demir'in ÖSYM'ye atandığını belirtti. Özcan, o dönem ÖSYM'nin başına getirilecek kişi için devletin ilgili organlarından bilgi aldığını ve Demir hakkında olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Demir'in ÖSYM'nin başına gelmesinin ardından sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddialar üzerine çalışma yaptığını anlatan ve güvenlik sistemi geliştirilmesine öncülük ettiğini ifade eden Özcan, "ÖSYM'de ortaya çıkan sorunlar yüzünden Ali Demir'e suçlama yapıldı. Ben bunun doğru olmadığına inanıyorum" dedi.

'SINAV HAZIRLAMA BİRİMİNİ KIRMIZI ALAN İLAN ETTİK'

Tanık olarak dinlenen dönemin ÖSYM Başkan Yardımcısı Ercan Öztemel, kendilerinin göreve geldiğinden itibaren kurumdaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti. Öztemel, "Biz geldiğimizde sınav hazırlama biriminde hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Çalışanlar rahatça internete bağlanıp, cep telefonu görüşmelerini yapabiliyordu. Kuruma giriş-çıkışlarda da güvenlik zafiyeti vardı. Biz bu alanda tedbirlerimizi arttırarak bu alanı 'kırmızı alan' ilan ettik. Bu alanda cep telefonunu ve interneti kaldırdık, sadece o birimde çalışanlara giriş izni oluşturduk. Ali Demir'in talimatıyla kapalı dönem başladı. Sınav için uygun görülen sorular soru bankasına atılır; ama hangi sınavda sorulacağı belli olmazdı, sadece soruların hangi sınava uygun olduğu tespit edilirdi. Hazırlanan soruları da başkasının görme ihtimali yoktu, kimse kimsenin bilgisayarına giremezdi. Soruların basıldığı matbaa Emniyet ve MİT tarafından 80 farklı noktada jammer ile korunurdu" diye konuştu.

'KURDUĞU SİSTEM DEVAM ETTİ'

Dönemin ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ise Ali Demir'in herhangi bir silahlı terör örgütü ile bağlantısına dair bilgisi olmadığını söyledi. Ali Demir, Pekşen'e, kurduğu sistemin kendisinden sonra değiştirilip değiştirilmediğini sordu. Pekşen, Ali Demir'den sonra 6 ay daha göreve devam ettiğini ve kurduğu sistemin aynen devam ettiğini söyledi.

Sanık Ali Demir'in avukatı, TÜBİTAK'ta çalışan bazı personellerin de tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.