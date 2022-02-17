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ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

37 Dakika Önce
2022-02-17 13:46:52
ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

'HAYIRLI OLMASINI DİLERİM'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Ekran Resmi 2022-02-17 13.50.21

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