ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.
2022-02-17 13:46:52
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.
'HAYIRLI OLMASINI DİLERİM'
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:
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"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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