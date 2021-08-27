ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçları açıklaması

YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Halis Aygün açıklamasında YKS tercih sonuçları ile ilgili önümüzdeki haftaya işaret etti.

YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. YKS 2021 tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar tercihlerini 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında tamamladılar. Halis Aygün açıklamasında YKS tercih sonuçları ile ilgili önümüzdeki haftaya işaret etti. İşte Başkan Aygün'ün YKS tercih sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı...

YKS TERCİH SONUÇLARI

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Üniversite sınavı 2021 yılında üç oturum şeklinde haziran ayında düzenlendi. YKS oturumlarına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. Üniversite kayıt tarihleri ise 31 Ağustos'ta elektronik olarak başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. İşte konu ile ilgili detaylar

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.

YKS TERCİHLERİ TT OLDU

YKS tercih sonuçları Twitter'da TT oldu. Bir an önce sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, #ykstercih2021 etiketiyle paylaşım yaparak yetkililere ulaşmaya çalışıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Bizim tercih işi vardı ne oldu ona#ykstercih2021

Üçtür rüyamda sonuçlar açıklanıyor bu psikoloji beni mahvetti

Açıklansın istiyorum açıklanınca da memnun olmazsam diye korkuyorum

Sayfa yenileyip durmaktan bıktım #ykstercih2021

Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah büyük Avuç açma #ösym #ykstercih2021

Ben uyumuyorum siz uyuyun mesaj atarım açıklanırsa#ykstercih2021

Bir iki saate açıklasanız, bizde tamamen kurtulsak ne güzel olur. Ösym:#ykstercih2021 #ösym

Evet arkadaşlar yarın gözünüzü tercih robotu ile açabilirsiniz şimdiden herkese hayırlı olsun

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Kaynak: Hürriyet

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