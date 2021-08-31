ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bu yıl sınava girenlere ek iki yerleştirme yapılacağını belirtti.

Aygün yaptığı açıklamada, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak" ifadesini kullandı.

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