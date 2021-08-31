DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'
AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme
Bitcoin boğaları için iyi haber
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi
Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
Spekülatör Soros'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar
ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu
Üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?
Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı
Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
AB'de lobi harcamalarının zirvesinde teknoloji şirketleri var
Kastamonulu Bisikletçi, Selden Zarar Gören Bisikletleri Ücretsiz Tamir Ediyor

TIMETURK / EĞİTİM / ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bu yıl sınava girenlere ek iki yerleştirme yapılacağını belirtti.

58 Dakika Önce
2021-08-31 12:50:46
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

Aygün yaptığı açıklamada, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş