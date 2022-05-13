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ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Başvurular başladı

ÖSYM Başkanı Aygün, '3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.' açıklamalarında bulundu.

2 Saat Önce
2022-05-13 15:07:15
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2022-DGS başvuru kılavuzu hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı.

Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Ekran Resmi 2022-05-13 15.07.53

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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