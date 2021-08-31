ÖSYM Başkanı Aygün: Adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, 'YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.' dedi.
2021-08-31 09:06:36
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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