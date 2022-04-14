ÖSYM aday şifresi nasıl alınır 2022? ÖSYM aday şifresi nedir? ÖSYM aday şifresi nasıl değiştirilir?

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır 2022? ÖSYM sınavlarına girecek olan kişilerin alması gereken ÖSYM sistemine giriş şifresinin nasıl alındığı araştırılıyor. Sınavlara hazırlanan adaylar birçok soruyu araştırıyor. ÖSYM aday şifresi nedir? ÖSYM aday şifresi nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

ÖSYM sınavlarına girecek olan kişilerin alması gereken ÖSYM sistemine giriş şifresinin nasıl alındığı araştırılıyor. Sınavlara hazırlanan adaylar birçok soruyu araştırıyor. ÖSYM aday şifresi nedir? ÖSYM aday şifresi nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır 2022?

ÖSYM üzerinden sınava girecek kişilerin ÖSYM sistemine giriş yapacak şifreleri olması gerekmektedir. Şifre almak için aşağıdaki sıralamayı takip ediniz.

- Öncelikle ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş için TIKLAYINIZ...

- Açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınıgiriniz.

- Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekmektedir. Belirlediğiniz cevabı giriniz.

- Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

- Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu da unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz. .