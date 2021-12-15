ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı! YKS, KPSS, ALES tarihleri
ÖSYM, yurt genelinde binlerce adayın merakla araştırdığı 2022 sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 YKS, KPSS, ALES tarihleri...
2021-12-15 12:15:35
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.
YKS TARİHLERİ
Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
KPSS TARİHLERİ
2022 KPSS tarihleri:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ
e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
MYÖS: 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
ALES TARİHLERİ
ALES/1: 17 Nisan,
ALES/2: 21 Ağustos,
ALES/3: 20 Kasım,
YABANCI DİL SINAVLARI
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ
MSÜ: 27 Mart,
DGS: 3 Temmuz,
İSG/1:15 Mayıs,
İSG/2: 11 Aralık,
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık,
Kaynak: haberturk.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)