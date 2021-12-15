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TIMETURK / EĞİTİM / ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı! YKS, KPSS, ALES tarihleri

ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı! YKS, KPSS, ALES tarihleri

ÖSYM, yurt genelinde binlerce adayın merakla araştırdığı 2022 sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 YKS, KPSS, ALES tarihleri...

2 Saat Önce
2021-12-15 12:15:35
ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı! YKS, KPSS, ALES tarihleri

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

YKS TARİHLERİ

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,

Kaynak: haberturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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