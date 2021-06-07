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Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başlıyor

Ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim bugün başlayacak.

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Google News - Timeturk
07.06.2021 08:21:42
Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başlıyor

Ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim bugün başlayacak.

İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim geçen hafta başlamıştı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaokul ve lise öğrencileri hafta 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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