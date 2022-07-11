Ortaokul lise bursları ne kadar oldu? Temmuz zammı ortaokul lise burs ücreti ne kadar arttı, kaç TL?
Ortaokul lise bursları ne kadar oldu? Başarılı öğrencilerin eğitimi için devlet tarafından verilen burslar, temmuz zammından nasibini aldı. Peki Temmuz zammı ortaokul lise burs ücreti ne kadar arttı, kaç TL? İşte 2022 lise ve ortaokul burs ücreti...
2022-07-11 10:11:43
Başarılı öğrencilerin eğitimi için devlet tarafından verilen burslar, temmuz zammından nasibini aldı. Peki Temmuz zammı ortaokul lise burs ücreti ne kadar arttı, kaç TL? İşte 2022 lise ve ortaokul burs ücreti...
Ortaokul lise bursları ne kadar oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerini giderebilmek adına, başarılı öğrencilere burs veriyor.
Sınavlara ortaokul öğrencilerinden 5,6,7,8. sınıf ve lise öğrencilerinden 9,10 ve 11. sınıflar giriş yapabiliyor. 12.sınıf öğrencileri, aynı yıl içerisinde üniversite sınavına gireceği için başvuru yapamıyor.
2022 yılı için geçerli olan 470 TL'lik burs temmuz zammından sonra 660 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
Burs hangi aylarda veriliyor?
Her yıl eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere 12 ay boyunca burs verilmektedir.
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