Ortaokul lise bursları ne kadar oldu? Temmuz zammı ortaokul lise burs ücreti ne kadar arttı, kaç TL?

Ortaokul lise bursları ne kadar oldu? Başarılı öğrencilerin eğitimi için devlet tarafından verilen burslar, temmuz zammından nasibini aldı. Peki Temmuz zammı ortaokul lise burs ücreti ne kadar arttı, kaç TL? İşte 2022 lise ve ortaokul burs ücreti...