Okyanus Koleji Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Türkiye’nin birçok yerinde kampüsleri bulunan Okyanus Koleji yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açmakta.

Okyanus Kolejleri, “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesi ile 15. Yılı aşkın eğitim öğretim süreci ile birlikte 30 kampüs ve 110'dan fazla okuluyla Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye devam etmekte. Sizler için Okyanus Koleji hakkında merak edilen tüm detayları araştırdık. Okyanus Kolejindehangi bölümler mevcut? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Okyanus Koleji kampüsleri işte tüm detaylar…

Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey, 1979 yılında Kültür Dershanesi'nin kuruluşu ile eğitim hayatına ilk adımı attı. 2004 yılında ise; Okyanus Koleji'nin kuruluşu ile özel okul sektörüne adım attı. Okyanus Kolejleri, eğitim sektöründeki faaliyetine ilk olarak 2004 yılında, Avcılar Kampüsü ile başladı. Günümüzde 110 kampüsü, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet sunmaya devam etmekte. Okyanus Kolejleri öğrencilerine en iyi şekilde birçok imkân sağlamakta. Bunlar arasında; İngilizce eğitim sistem, kulüp ve yetenekler, kariyer gelişim rehberliği, yüzme okulları, bursluluk, satranç eğitimi, kariyer konuşmaları, spor aktiviteleri ve daha birçok sunmuş olduğu imkanları ile öğrencilerine yol göstermekte. Okyanus Kolejlerinde Kimler "Burslu Eğitim" Alabilir?Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Okyanus Kolejindehangi bölümler mevcut

Okul Öncesiİlkokul

Ortaokul

Anadolu Lisesi

Fen Lisesi

Güzel Sanatlar Lisesi

Üstün Zekalılar Eğitimi

Okyanus Koleji kampüsleri

Ataşehir Avcılar Adana Ankara -İncek Ankara - Eryaman Ankara - Keçiören Antalya - Konyaaltı Antalya - Lara Bahçeşehir Başakşehir Bayrampaşa BeylikdüzüBeylikdüzü (Anaokulu) Bahçelievler Beykent Bursa - Nilüfer Bursa - İnegöl Çekmeköy Diyarbakır Fatih Güneşli Halkalı Kemerburgaz Mimaroba İzmir - Bornova İzmir - MavişehirSancaktepe

Okyanus Kolejlerinde Kimler "Burslu Eğitim" Alabilir?

1- Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) başarılı olanlar - (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortak Sınavlarda yüksek puan alan öğrenciler)

2- Okyanusta Bursluluk Sınavı'nda Başarılı Olanlar - (Okyanus Kolejleri'nin her yıl düzenlediği Okyanus Bursluluk Sınavları' na katılarak, okul tarafından belirlenmiş puanları alan öğrenciler)

3- Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Bursluluk Sınavı'nda (ÜBS'de) Başarılı Olanlar - ( Okyanus Kolejleri'nin düzenlediği, Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Bursluluk Sınavı'nda Okyanus Koleji tarafından belirlenmiş puanları alan öğrenciler. )

4- Takım ve Bireysel Spor Dallarında Başarılı Olanlar - (Sportif burslar takım olarak geçmiş yıllarda başarı kazanmış ekibe; yapılan araştırmalar sonucu verilmektedir.)

5- Şehit ve Gazi Çocukları - (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kanunu gereği, Yönetim Kurulu'nun tahsis ettiği kontenjan oranlarında)

6- Bilim-Sanat Alanlarında Ulusal veya Uluslararası Başarı Gösteren - (Bilim- Sanat Alanında ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.