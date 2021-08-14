Okyanus Koleji öncü bir kurum olmaya devam ediyor

Birçok ebeveyn çocuklarına en kaliteli eğitimi vermek istemektedir. Bu sebeple internet üzerinden sık sık araştırma yapan ebeveynler, kaliteli eğitim veren kurumları araştırmaktadır. Bu kurumlardan biride özellikle son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Okyanus Koleji’dir. Okul öncesinden liseye ve hatta Güzel Sanatlar lisesi ve Üstün Zekalılar lisesi de dahil olmak üzere Üniversite öğrenimine kadar eğitim imkanı sunan Okyanus Koleji, eğitim alanında en yetkin kurumlardan biridir. Peki Okyanus Koleji ne zaman ve kimin tarafından kuruldu? Okyanus Kolejinin vizyon ve misyonu nedir? Okyanus Koleji hangi eğitim sınıflarına hizmet vermektedir? Okyanus Koleji öğrenim ücretleri nelerdir?

Birçok ebeveyn çocuklarına en kaliteli eğitimi vermek istemektedir. Bu sebeple internet üzerinden sık sık araştırma yapan ebeveynler, kaliteli eğitim veren kurumları araştırmaktadır. Bu kurumlardan biride özellikle son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Okyanus Koleji'dir. Okul öncesinden liseye ve hatta Güzel Sanatlar lisesi ve Üstün Zekalılar lisesi de dahil olmak üzere Üniversite öğrenimine kadar eğitim imkanı sunan Okyanus Koleji, eğitim alanında en yetkin kurumlardan biridir. Peki Okyanus Koleji ne zaman ve kimin tarafından kuruldu? Okyanus Kolejinin vizyon ve misyonu nedir? Okyanus Koleji hangi eğitim sınıflarına hizmet vermektedir? Okyanus Koleji öğrenim ücretleri nelerdir?

Okyanus Koleji ne zaman ve kimin tarafından kuruldu?

Eğitim sektöründe sürekli gelişime odaklı, ülkenin ve dünyanın gelişimine katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Okyanus Koleji, 2004 yılından bu yana eğitim sektöründe öncü kurumlardan biri. 1979 yılında Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Okyanus Kolejleri kurucusu olan Orhan Özbey'in Kültür Dershaneleri vasıtasıyla dahil olduğu eğitim sektöründe kazandığı bilgi ve birikim Okyanus kolejlerinin kurulmasındaki en büyük faktör olmuştur. 2004 yılında Avcılar kampüsü ile eğitim sektöründe yer edinen Okyanus Koleji, daha sonraki yıllarda açtığı kampüsleri ile eğitim ağını günden güne genişletmiştir. Avcılar kampüsünden sonra açılan kampüsler şu şekildedir;

2005 Beylikdüzü Anaokulu

2006 Beylikdüzü Kampüsü

2007 Güneşli Kampüsü

2010 Bahçeşehir Kampüsü

2012-2013 Ataşehir ve Sancaktepe Kampüsleri

2013-2014 Halkalı, Bahçelievler ve Fatih Kampüsleri

2014-2015 Adana ve Tatvan Kampüsleri

2015 Ankara İncek, Antalya Konyaaltı, İzmir Mavişehir, Kemerburgaz ve Mimaroba Kampüsleri

2016 İstanbul Çekmeköy, Ankara Eryaman, Bursa İnegöl ve Nilüfer, İzmir Bornava Kampüsleri

Eğitim sektöründe 15 yılı geride bırakan Okyanus Koleji halı hazırda 30 kampüs ve 110'dan fazla okulu ile Türkiye'nin en gözde ve hızlı gelişen kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesiyle yola çıkan Okyanus Koleji, her yeni dönem eğitim alanında ciddi değişimler ve gelişimler ortaya koymaktadır.

Okyanus Kolejinin vizyon ve misyonu nedir?

Eğitim alanında hızla büyüyen Okyanus Koleji, sahip olduğu vizyon ile geleceğe yön verecek liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada farklılıkları gözeten, hayat boyu öğrenme düsturunu benimseyen, alanında yetkin ve mutlu bireyler yetiştirmek Okyanus Kolejinin temel vazifesi olarak görülebilir. Okyanus Kolejinin belirlediği diğer ilkeler ise şöyledir;

Fark Oluşturan (Okyanus'ta Balık Tutmasını Öğrenen Çocuklarımız ilkesi doğrultusunda)

Toplumsal Sorumluluk Bilinci

Bilimsel Düşünce

Okyanus Koleji belirlediği özgün vizyonu dışında, okulun kalitesini gösteren bir misyona da sahiptir. Bu bağlamda sadece Türkiye'de değil özellikle bölge ülkelerde kurulması planlanan Okyanus Kolejleri ile kaliteli eğitim sektörünü tüm bölgeye taşımak hedeflenmektedir. Bu sayede dünya barışına katkı sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesi sağlanabilecektir. Bunun yanı sıra özellikle sanat, spor, bilim ve teknoloji alanında uluslararası başarıya sahip ve bu tarz faaliyetlerde özgün ve yaratıcı düşünmeyi ön plana koyan öğrencilerin yetiştirilmesi temel önceliklerdendir.

Bütünselliği ve adaleti ön plana koyan bu anlayış, kaliteli eğitimin en önemli noktaları olarak belirlenmiştir.

Okyanus Koleji hangi eğitim sınıflarına hizmet vermektedir?

Okyanus Koleji, toplamda 30 kampüs ve 110'dan fazla okulu ile oldukça geniş bir alana yayılmış eğitim kurumudur. Bu noktada birçok sınıf düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu sınıf düzeyleri şöyledir;

Okul Öncesi (Anaokul)

İlkokul

Ortaokul

Lise

Güzel Sanatlar Lisesi

Üstün Zekâlılar Eğitimi

Okyanus Koleji öğrenim ücretleri nelerdir?

Okyanus Koleji, her bir kampüsünde farklı fiyat politikaları izleyebilmektedir. Bu sebeple fiyatlar ile alakalı sağlıklı bilgi almak isteyen vatandaşların, istenilen kurum iletişime geçmesi veyahut https://www.okyanuskoleji.k12.tr/egitim-ucretleri/ adresinden form doldurarak bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.