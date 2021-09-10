Okulların gıdasına sıkı takip

Yüz yüze eğitimin start almasıyla birlikte kantinler başta olmak üzere okul ve çevresindeki içecek ve yiyeceklere de sıkı denetim gerçekleştiriliyor

Okulların açılması, yüzyüze eğitimin başlaması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı yasal uygulamaları devreye alırken özellikle gıda konusunda hassas davranmaya çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı da Bilim Kurulu Kararı ekseninde alınan kararlarla eğitim kurumlarında satışa uygun olmayan gıda ve içeceklere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Biz de bu çerçevede bakanlığın hangi içecek ve gıdalara kısıtlama getirdiğini öğrenci ve velilere hatırlatmak istedik.

Gelin bu tutanağa bir göz atalım:

Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler;

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal

mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu,

meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içeceği (karbonhidrat- elektrolit

içeceği), meyve nektarı, meyve suyu konsantresi

Kızartmalar

Cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb.), gevrek çerezler

Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve

çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.)

Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz,

kaplamalı, draje, tüm lolipoplar vb.)

Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kek, bisküvi ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe,

mozaik pasta, muffin, cupcake vb.)

Hamurlu, şerbetli tatlılar (kuru baklava dahil)

Çiğ köfte

Siyah ve yeşil çay (liseler hariç)

Bitki çayları

Kafeinli ürünler (tüm kafeinli yiyecek ve içecekler, kahve tarzı ürünler, mocca, latte, capuccino vb.)

Guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler

Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler

Krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması

Sunset yellow (E 110), Kinolin Sarısı (E 104),Karmosin (E 122), Allura red (E 129), Tartrazin (E

102), Ponzo 4R (E 124), ve Titanyum dioksit (E 171)'i içeren gıda ve içecekler

Bakanlık şartları belirliyor

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek.

Alo Gıda ile atılan adımlar

Öte yandan Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikayetleri için 2009 yılında hayata geçirilen Alo Gıda 174 Hattı 7/24 hizmetine ilave olarak gıda güvenilirliğiyle ilgili ihbar ve şikâyet taleplerini daha kolay ve hızlı bir şekilde iletmelerini sağlamak amacıyla, 0501 174 0 174 numarası üzerinden Alo Gıda WhatsApp İhbar Hattı devreye alındı.

Okul gıdasına sıkı takip

Okul gıdası olarak satılacak ürünlere onay uygulaması 2021 yılının Eylül ayında zorunlu hale geliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Okul Gıdası kriterlerine ilave olarak üyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Okul Gıdası Komisyonu tarafından ilave belirlenecek kriterlere göre her ürün için tek tek onay işlemleri gerçekleştirilecek.

Taze meyve ve sebzede bağ, bahçe, tarla ve sera gibi üretim alanlarında; tavsiye dışı, yasaklı veya hatalı bitki koruma ürünü kullanımının denetlenmesi, kalıntının önlenmesi amacıyla risk esasına göre yapılan hasat öncesi pestisit denetimleri de 2021 yılında da artarak devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.