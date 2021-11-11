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Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

29 Dakika Önce
2021-11-11 09:43:35
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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