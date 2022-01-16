Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalarla ilgili yeni 'Resmi' yazı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24301423-136-40970531 11.01.2022 Konu : Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması

Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız resmî ve özel okul/kurumlarının yüz yüze eğitim-öğretim ortamlarında öğrenci ve eğitim personelinin Covid-19 salgınının etkilerinden korunmasına yönelik önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon" rehberinde düzenlenmiştir.

Bu rehberdeki hususlara ilişkin yapılacak değişikliklere dair Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafımızca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirleri içeren Ek-1 ve Ek-2'de yer alan “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” rehberi ile algoritması güncellenen şartlara göre yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan rehber ve algoritma hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, tedbirlerin alınması, uygulama, izleme ve gözetim süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sadri ŞENSOY Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek:

1- Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda

Yapılması Gereken Uygulamalar (24 Sayfa)

2- Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda

Yapılması Gereken Uygulamalar Algoritması (4 Sayfa)

Dağıtım:

A ve B Planı



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OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?

Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez.

Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı.



10 gün içinde aynı sınıfta eğitime devam eden başka bir öğrencimizin ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 °C'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilir. Sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez.

10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR testi sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde aynı sınıfta eğitime devam eden başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Covid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi. Ne yapmalıyız?



10 gün içinde aynı sınıfta birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilir.

Bu öğrenciler, eve gönderilir ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder.

Bu sınıftaki öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.