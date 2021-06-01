Okullar yazın açık mı? Yazın ders olacak mı?

Haziran'da milyonlarca öğrenci okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada yazın okulların açık olacağına da değindi. Öğrenciler ve veliler Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından yazın ders olacak mı, okullar yazın açık mı sorusunu araştırmaya başladı. Peki yaz okulu hangi sınıflara açık olacak? Yazın okulda hangi dersler işlenecek?

Kademeli normalleşmenin ikinci adımı 1 Haziran'da başladı. 1 Haziran'da başlayan yeni dömem ile milyonlarca öğrenci de okullarına dönebilecek. Haziran ayında isteğe bağlı olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına dönebilecek.

Haziran'da milyonlarca öğrenci okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada yazın okulların açık olacağına da değindi. Öğrenciler ve veliler Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından yazın ders olacak mı, okullar yazın açık mı sorusunu araştırmaya başladı. Peki yaz okulu hangi sınıflara açık olacak? Yazın okulda hangi dersler işlenecek?

Yazın hangi dersler işlenecek?

Bakan Selçuk yaptığı yeni açıklamada yaz döneminde okulların açık olup olmayacağına da açıklık getirdi. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını ve ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği verileceğini belirtti.

Yaz okulu ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.