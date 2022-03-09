Okullar tatil mi? 9 Mart Çarşamba kar tatili açıklaması

Okullar tatil mi? Kar yağışını gören veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji il il vatandaşları uyardı. Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

Kar yağışını gören veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji il il vatandaşları uyardı. Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

Okullar tatil mi?

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli şehirlerde ve ilçelerde eğitime ara veriliyor.

Valiliklerden yapılan açıklamaya göre şu an için Bitlis'te kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerin tatil olmasına karar verildi.

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