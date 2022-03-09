DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
Bakan Koca'dan sağlık personeline müjde
''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
MİT tırları davasında flaş gelişme
Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?
Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI
10 Mart A101 broşürü | A101 Aldın Aldın kampanyası | Bu hafta A101'e ne geldi?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!
Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım
McDonald's da Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak
Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölüm full HD
Pandemi öngörüleri tutan milyarder Ackman’dan korkutan ''3. Dünya Savaşı'' açıklaması

TIMETURK / EĞİTİM / Okullar tatil mi? 9 Mart Çarşamba kar tatili açıklaması

Okullar tatil mi? 9 Mart Çarşamba kar tatili açıklaması

Okullar tatil mi? Kar yağışını gören veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji il il vatandaşları uyardı. Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

2 Saat Önce
2022-03-09 11:09:59
Okullar tatil mi? 9 Mart Çarşamba kar tatili açıklaması

Kar yağışını gören veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji il il vatandaşları uyardı. Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

Okullar tatil mi?

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli şehirlerde ve ilçelerde eğitime ara veriliyor.

Valiliklerden yapılan açıklamaya göre şu an için Bitlis'te kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerin tatil olmasına karar verildi.

bitlis hava durumu .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş